مجلس الزمالك يطمئن على أمين الصندوق أشرف زكي

جدة - عمرو شويل كشف المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تواصله الدائم مع الدكتور أشرف زكي أمين صندوق النادي وذلك من أجل الاطمئنان عليه من خلاله أو من خلال شقيقته الفنانة ماجدة زكي عقب استقرار حالته الصحية.

وأكد أحمد جلال أنه أجري اتصالا بزكي وهو في تحسن ويلتزم حاليا منزله حتي إتمام شفائه، قائلا: إن أشرف زكي حرص علي توجيه الشكر للمستشار مرتضي منصور رئيس النادي علي متابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه باستمرار.

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وكان أشرف زكى قد أجرى أخيرا جراحة لتركيب دعامتين في القلب.