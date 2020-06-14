شكرا لقرائتكم أحمد غانم سلطان: حازم إمام أفضل من النقاز والتجديد له مع الزمالك حاجة تفرح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد غانم سلطان لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقاً أن حازم إمام كابتن القلعة البيضاء أفضل فنياً من حمدى النقاز الهارب من صفوف النادي، وأضاف أحمد غانم سلطان في تصريحات خاصة لبرنامج" أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك مع الإعلامية فرح على: "التجديد لحازم إمام لموسمين حاجة تفرح كل الزملكاوية".

واقترب حازم إمام من التوقيع على تجديد تعاقده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد تأكيد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق توقيع العقود الاسبوع المقبل.

وقال أحمد غانم سلطان: "حازم إمام امكاناته تضاهي اللاعب التونسي وبل تزيد عنه في بعض النواحي الهجومية والدفاعية.