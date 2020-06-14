شكرا لقرائتكم أحمد غانم سلطان: طارق حامد "فايتر" وعمره ما كان لاعب مؤذي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد غانم سلطان لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقاً أن طارق حامد "فايتر" في مباريات القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

أضاف أحمد غانم سلطان في تصريحات خاصة لبرنامج" أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك مع الاعلامية فرح على: "طارق حامد عمره ما كان لاعب مؤذي على عكس بعض اللاعبين اللي ممكن تشعر بده معاهم"، قائلا: إن طارق حامد يلعب بقوة وندية شديدة وهو أمر مطلوب في كرة القدم بشكل كبير حالياً.

استعاد طارق حامد نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر، ذكرياته منذ أن كان لاعبًا فى قطاع الناشئين، وقبل أن يتدرج ويصل للقلعة البيضاء، حيث بدأ حامد مسيرته مع نادي طلائع الجيش، وفي موسم 2011/2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بنادي سموحة السكندري ثم انضم اللاعب لنادي الزمالك في موسم 2014/2015، ونشر طارق حامد صورته عبر استورى صفحته الشخصية على انستجرام منذ أن كان صغيرًا فى السن.

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ويواصل طارق حامد تدريباته البدنية، وذلك فى إطار حرص اللاعب على المحافظة على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر بفترة توقف الدورى، والاستعداد لعودة النشاط فى أى وقت.