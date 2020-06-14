شكرا لقرائتكم عادل طعيمة: فايلر صادق وسيوقع للأهلى .. وحسام حسن أفضل مدرب مصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل طعيمة ، لاعب الأهلي السابق ، إن السويسري رينيه فايلر صادق الى حد كبير وأعتقد أنه يرتبط بكلمة صادقة وسيقوم بالتجديد والتوقيع للاهلى الفترة المقبلة مضيفا أن حسام حسن هو أفضل مدرب مصري فى الوقت الحالي.

وأضاف لاعب الاهلى السابق في برنامج be on time , على قناة on time sport 1 ، إن هناك شحن إعلامي غير مبرر تسبب في الكره بين جماهير الأهلي والزمالك والإسماعيلي على حد سواء و المغرضون وحدهم المستفيدون مما يحدث من مشاحنات بين الفرق الكبيرة في مصر .

وواصل طعيمة، "لعبت في الأهلي وعمري 8 سنوات ووالدي كان يترك لي الحرية الكاملة ، قائلا: "حزين لما يحدث في مصر بسبب حديث غير المتخصصين عن استئناف النشاط الرياضي لعودة الدوري" .

وتابع طعيمة، مصر دولة مؤسسات ولا بد من اتخاذ القرار المناسب بعودة الدوري العام، قائلا: إنه لا مجال للتهويل أو التهوين في أزمة كورونا ولا بد من إجراءات احترازية في الملاعب

ويرى عادل طعيمة نجم الأهلي السابق أن أرقام اللاعبين على مستوى العالم ستتراجع وتتأثر سلبا بسب انتشار فيروس كورونا وتوابعه على كرة القدم وانفاق الأندية في الفترة القادمة.

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