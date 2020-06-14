شكرا لقرائتكم محمد شبانة :مدرب صربي جديد للأهلي فى الصورة بعد غموض موقف فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أنه إلى الأن ما زال موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي " غامض " حتى الآن على الرغم من تصريحات خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بأن التجديد مع المدرب قريب ورغبة فايلر فى البقاء فى الأهلي.

تابع محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع أن عقد فايلر مع الأهلي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري ، ورغم تصريحات الطرفين الاهلي و فايلر إلا أن الأمر لم يحسم بشكل رسمي ، والمدرب سافر إلى سويسرا وتنهتي إجازته يوم 30 يونيو.

أضاف شبانه فى لايف اليوم السابع :" رغم تصريحات فايلر بأنه يرغب فى البقاء فى الأهلي أن أن مجلس ادارة القلعة الحمراء بدأ فى التفاوض مع مدرب صربي عمل بالإمارات، وعدد أخر من المدربين تحسبا لرحيل فايلر.

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أشاد شبانه بموقف الزمالك بعد نجاحه فى تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون وفرض الاستقرار على القلعة البيضاء.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.