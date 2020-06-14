شكرا لقرائتكم أحمد غانم سلطان: أوباما يتعرض لهجوم من بعض الجماهير والناس ناسية أنه 24 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد غانم سلطان لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقاً، أن يوسف أوباما يتعرض لهجوم غير مبرر من بعض الجماهير، وأضاف أحمد غانم سلطان في تصريحات خاصة لبرنامج" أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك مع الاعلامية فرح على: "والناس ناسية أن يوسف اوباما لاعب صغير السن لم يتجاوز 24 سنة وأمامه الكثير".

وكان يوسف أوباما، صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك، قد أكد قبل أيام أن هدفه في شباك بتروأتلتيكو الانجولي في الثانية الأخيرة من عمر مباراة الفريقين بمرحلة المجموعات للكونفدرالية، هو الأغلى في مسيرته.

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وأضاف أوباما خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لن انسى مطلقاً هدفي في بتروأتلتيكو الذي أعادنا من جديد للمنافسة على الكونفدرالية"، مؤكداً أن روح لاعبي الزمالك هي السر وراء أي انتصار يحققه الفريق.