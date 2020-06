شكرا لقرائتكم عادل طعيمة: أتمنى استمرار رمضان صبحي مع الاهلى ومروان أفضل مهاجم في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى عادل طعيمة , لاعب الأهلي السابق ، استمرار رمضان صبحي مع فريقه الاهلى، خلال المواسم المقبلة نظرا لما يتمتع به من إمكانيات رائعة جعلته قائد داخل وخارج الملعب.

وقال لاعب الاهلى السابق في برنامج be on time , على قناة on time sport 1 ، مروان محسن يعتبر أفضل مهاجم في مصر في الوقت الحالي لانه يلعب تحت ضغط والقصور يكون أحيانا من اللاعبين الذين يساوندوه ، غير أن خطط المدربين تجعله الأقل تهديفيا لانشغاله ببناء اللعب.

واستكمل عادل طعيمة تصريحاته قائلا: أمنية حياتي أن أحمد فتحي كان يستمر في الأهلي وأنا زعلان منه ، وأعتقد أن الأمور المادية ليست سبب رحيله عن الفريق كما أن فايلر اقتنع به وبدأ يعيطيه الفرصة للعب دائما فى الوقت الأخير.

وقال ، إن السويسري رينيه فايلر صادق الى حد كبير وأعتقد أنه يرتبط بكلمة صادقة وسيقوم بالتجديد والتوقيع للاهلى الفترة المقبلة مضيفا أن حسام حسن هو أفضل مدرب مصري فى الوقت الحالي.

وتابع إن هناك شحن إعلامي غير مبرر تسبب في الكره بين جماهير الأهلي والزمالك والإسماعيلي على حد سواء و المغرضون وحدهم المستفيدون مما يحدث من مشاحنات بين الفرق الكبيرة في مصر .

Advertisements

وواصل طعيمة لعبت في الأهلي وعمري 8 سنوات ووالدي كان يترك لي الحرية الكاملة مضيفا قائلا حزين لما يحدث في مصر بسبب حديث غير المتخصصين عن استئناف النشاط الرياضي لعودة الدوري .

واستكمل مصر دولة مؤسسات ولا بد من اتخاذ القرار المناسب بعودة الدوري العام، وأرى أنه لا مجال للتهويل أو التهوين في أزمة كورونا ولا بد من إجراءات احترازية في الملاعب

كما أنه يعتبر إن هانى مصطفي والشيخ طه إسماعيل أفضل اثنين لعبت معهما في الاهلى في جيلي ، وكذلك فانه يعتقد أن أحمد الشيخ يستحق الفرصة الأكبر في النادي الأهلي حاليا، وأري أن أكرم توفيق وعمار حمدى هما البديل الأنسب لتعويض أحمد فتحي