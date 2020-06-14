اخبار الرياضه

الأهلي يتفق مع هيدرسيفيلد على بقاء رمضان صبحي حتى نهاية بطولة الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأهلي يتفق مع هيدرسيفيلد على بقاء رمضان صبحي حتى نهاية بطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في هيدرسيفيلد الإنجليزي على بقاء رمضان صبحي مع الفريق الأحمر حتى نهاية بطولة الدوري العام،  حال استئناف مبارياته، في الوقت الذي سيعود اللاعب لناديه الإنجليزي حال الغاء المسابقة، ويحاول مسئولو الأهلي الوصول لصيغة اتفاق مع هيدرسيفيلد بشأن الإبقاء على رمضان صبحي لاستكمال بطولتي دوري أبطال افريقيا وكأس مصر خاصة وأن عقده في حالة الغاء مسابقة الدوري سينتهي في 1 يوليو المقبل.

 

Advertisements

وأرسل الأهلي خطاباً لهيدرسيفيلد الإنجليزي يطلب فيه تحديد موقف رمضان صبحي ليؤكد الخير أنه لن يرد بشكل رسمي على ذلك الأمر قبل تحديد موقف وكذلك تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من ، في الوقت الذي سيكون من الصعب استمرار اللاعب مع الأهلي حتى شهر سبتمبر وهو الموعد المبدئي المُحدد من الاتحاد الافريقي الكاف لاستكمال بطولة دوري الأبطال.

 

وأنضم عملاقي الكرة البرتغالية بنفيكا وسبورتينج لشبونة لراغبي الحصول على خدمات رمضان صبحي، كما ينتظر رمضان صبحى موقف أودينيزى الإيطالى من إرسال عرض رسمى لشرائه قبل تحديد موقفه النهائى مع الأهلى، خاصة أن النادى الإيطالى كان قد دخل فى مفاوضات لضمه قبل جائحة إلا أن الأمر لم يصل لصيغة الجدية حتى هذه اللحظة، ويُناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبل توفير قيمة صفقة شراء رمضان صبحي وذلك بعد انتهاء فترة إعارته، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادى المادى فى ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أى خطوة رسمية بشأن رمضان صبحى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتفق مع هيدرسيفيلد على بقاء رمضان صبحي حتى نهاية بطولة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا