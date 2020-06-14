شكرا لقرائتكم الأهلي يتفق مع هيدرسيفيلد على بقاء رمضان صبحي حتى نهاية بطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في هيدرسيفيلد الإنجليزي على بقاء رمضان صبحي مع الفريق الأحمر حتى نهاية بطولة الدوري العام، حال استئناف مبارياته، في الوقت الذي سيعود اللاعب لناديه الإنجليزي حال الغاء المسابقة، ويحاول مسئولو الأهلي الوصول لصيغة اتفاق مع هيدرسيفيلد بشأن الإبقاء على رمضان صبحي لاستكمال بطولتي دوري أبطال افريقيا وكأس مصر خاصة وأن عقده في حالة الغاء مسابقة الدوري سينتهي في 1 يوليو المقبل.

Advertisements

وأرسل الأهلي خطاباً لهيدرسيفيلد الإنجليزي يطلب فيه تحديد موقف رمضان صبحي ليؤكد الخير أنه لن يرد بشكل رسمي على ذلك الأمر قبل تحديد موقف الدوري المصري وكذلك تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي سيكون من الصعب استمرار اللاعب مع الأهلي حتى شهر سبتمبر وهو الموعد المبدئي المُحدد من الاتحاد الافريقي الكاف لاستكمال بطولة دوري الأبطال.

وأنضم عملاقي الكرة البرتغالية بنفيكا وسبورتينج لشبونة لراغبي الحصول على خدمات رمضان صبحي، كما ينتظر رمضان صبحى موقف أودينيزى الإيطالى من إرسال عرض رسمى لشرائه قبل تحديد موقفه النهائى مع الأهلى، خاصة أن النادى الإيطالى كان قد دخل فى مفاوضات لضمه قبل جائحة كورونا إلا أن الأمر لم يصل لصيغة الجدية حتى هذه اللحظة، ويُناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبل توفير قيمة صفقة شراء رمضان صبحي وذلك بعد انتهاء فترة إعارته، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادى المادى فى ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أى خطوة رسمية بشأن رمضان صبحى