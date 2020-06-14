شكرا لقرائتكم محمد شبانة: إهدار المال العام يقرب اللجنة الخماسية من البقاء موسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة فى لايف " اليوم السابع " أن أزمة اتحاد الكرة ما زالت دائرة حتى الآن ولم يتم تحديد الموقف النهائى سواء بإقامة انتخابات لمدة سنة أو 4 أعوام ، ولكن الأقرب هو التجديد للجنة الخماسية لمدة عام تنتهي فى يوليو أو بنهاية دورة الألعاب الأوليمبية 2021 بطوكيو .

أضاف الإعلامي شبانه عبر برنامج " مع شبانه" على صفحات اليوم السابع : " إهدار المال العام سيواجه اتحاد الكرة و اللجنة الاوليمبية فى حالة إقامة الانتخابات لمدة عام واحد فقط بسبب المصاريف التى ستتم على إجراء الدعوة لجمعية عمومية وإقامة انتخابات ولكن الأقرب حتى الأن هو المد للجنة الحالية خاصة أن مدة المجلس المقبل فى حالة اقامة الانتخابات ستكون أقل من عام ومن ثم الدعوة لإقامة انتخابات أخري لمدى 4 سنوات فى العام المقبل عقب الأوليمبياد.