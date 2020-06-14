شكرا لقرائتكم حسين الشحات يستعرض مهاراته فى التحكم بالطائرة الورقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرض حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، مهاراته فى التحكم بالطائرة الورقية، والتى قل استخدمها خلال السنوات الماضية، إلا أن زمن "كورونا" جاء ليعيد الطائرات الورقية إلى الواجهة، وأصبحت سماء القاهرة والمدن المصرية المصرية خاصة فى الأوساط الشعبية، تمتلئ بالطائرات الورقية، والتى تعد متعة خالصة تجذب الناس صغارا وكبارا.

وأكد الشحات فى بث مباشر عبر صفحته على انستجرام، أن الطائرة الورقية تحمل صورته، كما إنه تحدى الجميع من أهل منطقته "السلام" فى التنافس أمامه واستعراض مهارة التحكم فى الطائرة، وكشف الشحات إنه من المغرمين بالطائرات الورقية، وكما أبدى إعجابه الشديد بكم الطائرات التى تحلق فى سماء منطقته.



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الطائرة الورقية لعبة الطفولة والشباب المفضلة بتاريخها الطويل، لها تاريخ وماضى عريق بعيدا عن كونها لعبة، يتجاوز عمرها الآن أكثر من ألفى عام.

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وبحسب كتاب "حكايات علمية للصغار" تأليف حمزة الجبالي، كان أول اختراع للطائرات الورقية كان في الصين قبل حوالي ألفي عام، وظهرت للمرة الأولى في اليابان خلال فترة "هيان" التاريخية (794-1185)، وكانت تعرف حينها بـ"الصقور الورقية"، ولم تكن حينها تستخدم للعب فقط، حيث تم استخدامها لنقل الرسائل السرية عبر الخنادق المائية المحيطة، و داخل الأبراج الرئيسية.

وكان حسين الشحات كشف لأدارة ناديه أنه لا يفكر في عروض الأتراف التى تحدثت عنها تقارير إعلامية خلال الفترة الماضية، وشدد على أنه لا يفكر إلا في فريقه وبعودة النشاط من أجل المساهمة مع الأهلي في تحقيق البطولات المحلية والقارية، ونفى لاعب الأهلي المُنتقل للقلعة الحمراء في يناير 2019 من العين الأماراتي أن يكون قد تواصل مع وكلاء لاعبين بشأن الحديث عن عروض خليجية أو أوربية لأن تركيزه حالياً مع الأهلي.

على الصعيد ذاته، نفت إدارة النادي الاهلي ما تردد مؤخراً بشأن تلقي حسين الشحات عرضاً من نادي النصر السعودي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفي هذا الشأن قال أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء إن الأهلي لم يتلقي عروضاً رسمية لضم حسين الشحات الذي يُعد من أهم أعمدة الفريق الأساسية، موضحاً أن هناك تقارير مغلوطة كثيرة تتناثر في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حول تلقي بعض لاعبي الفريق عروضاً من أندية خارجية حيث ذهبت بعض التقارير إلى أن هناك عروض عربية لضم على معلول ووليد آزارو المُعار لنادي الاتفاق السعودي وهو ما لم يحدث بشكل رسمي.