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ناشئ الزمالك السابق ينتظر فتح المجال الجوي للعودة لـ "ديبورتيفو ألافيس"

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جدة - عمرو شويل ينتظر يوسف خالد صانع ألعاب فريق الشباب مواليد 2000 بناديي الزمالك والإسماعيلي السابق فتح المجال الجوي من أجل العوده لإسبانيا  لاستكمال مسيرته الاحترافية بفريق الرديف بنادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني بعد التواصل مع وكيله ومسؤولي النادي الإسباني والذي  اجتاز معه الاختبارات الخاصه بفريق الرديف خلال  فتره المعايشه التي خاضها لما يقرب من  شهر وبالتحديد خلال فتره الانتقالات الشتويه الماضيه والذي أعقبها توقف المسابقات الكرويه في اسبانيا بعدها بشهرين تقريبآ بسبب  جائحه .

ومن جانبه أكد اللاعب عن تفاؤله بالفتره القادمه مع النادي الإسباني والذي عاد زملائه اللاعبون للتدريبات من جديد بعد انخفاض معدل الإصابات والوفيات بوباء كورونا في اسبانيا وأوربا عموما عكس الفتره الماضيه.

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الجدير بالذكر أن يوسف خالد يشبهه مدربي النادي الإسباني فى  طريقه لعبه حسب تصريحات وكيله  بنجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي محمد صلاح نظرآ لما  يتميز به ناشئ الزمالك والاسماعيلي السابق من سرعه ومهاره تهديفيه عاليه ولعب خالد لنادي لفريق الناشئين بنادي ليستر سيتي الإنجليزي منذ ثلاثه مواسم

 

 

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