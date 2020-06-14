شكرا لقرائتكم بعد التجديد لكارتيرون وحازم امام .. 3 ملفات على طاولة الزمالك تنتظر الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت إدارة الكرة في نادي الزمالك في انهاء ملفين من الملفات المهمة التي كانت تشغل بال إدارة الكرة وجماهير الزمالك خلال الفترة الماضية، حيث انهي الزمالك ملف التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لمدة موسم يبدأ من الموسم المقبل، بعدما نجح الفرنسي في قيادة الزمالك للتويج ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي، كما نجحت إدارة الزمالك في التجديد لحازم امام لاعب الزمالك الحالي وكابتن الفريق وهو الملف الأهم بسبب عدم وجود ظهير أيمن في الفريق سوى حازم امام عقب هروب التونسي حمدي النقاز ظهير ايمن الزمالك السابق.

عقب الانتهاء من ملفي كارتيرون وحازم امام اصبح امام إدارة الزمالك 3 ملفات هامة استعدادا للموسم الجديد، في مقدمتهم تدعيم صفوف الفريق بنجوم سوبر وهو الملف الأبرز امام إدارة الزمالك حيث تسعي إدارة الكرة للتعاقد مع لاعبين مميزين في مراكز الظهير الأيمن والوسط المدافع والظهير الأيسر، وتأتي صعوبة ملف التدعيمات بسبب عدم وجود سيولة مالية داخل خزينة الزمالك.

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اما الملف الثاني فيتمثل في القضايا المرفوعة علي الزمالك من اندية ولاعبين في المحكمة الرياضية الدولية مثل حمدي النقاز وخالد بوطيب لاعبا الفريق السابقين وكريستين جروس وفيريرا مدربي الزمالك السابقين ونادي سبورتنج البرتغالي في قضية انتقال شيكابالا للزمالك.

الملف الثالث والأخير امام إدارة الزمالك فيتمثل في تسويق اللاعبين المعارين الي اندية اخري الموسم الحالي، وكذلك اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من القائمة للموسم الجديد، حيث ترغب إدارة النادي في استغلال المعارين والمستبعدين في توفير سيولة مالية للزمالك.