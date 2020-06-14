شكرا لقرائتكم شبانه: عقد كارتيرون يقترب من مليون دولار ومدته موسم واحد فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن العقد الجديد لكارتيرون المدير الفني للزمالك بعد تجديده مع مسئولو القلعة الحمراء يوم الجمعة الماضى قيمته تقترب من مليون دولار ومدته موسم واحد فقط و أن الفرنسي كارتيرون أعلن مباردته بتخفيض 50% من راتبه خلال فترة توقف الدورى..

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تابع محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع : أقل مكافأة في عقد كارتيرون من ناحية القيمة المالية هي مكافآة كأس مصر بينما أعلى مكافآة هي مكافآة دوري الأبطال والدوري المحلي ثم تأتى المكافأة الخاصة بكأس العالم للأندية.

أضاف محمد شبانه : "الزمالك ربط تفعيل العقد الجديد لكارتيرون بنهاية توقف كورونا وبداية الموسم الجديد وهذه البنود مرتبطة بكورونا " وتم تفصيلها داخل العقد بمجموعة بنود "كورونا" ما يعني أن كارتيرون مستمر براتبه الحالي وعدم الحصول على زيادة الـ20% انتظارا لحسم مصير الدوري وفى حالة إلغاء المسابقة سيبدأ بتحصيل راتبه الجديد استعدادا للموسم القادم ، و أن الشرط الجزائى في عقد كارتيرون بقيمة 3 أشهر من راتبه.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.