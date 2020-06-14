شكرا لقرائتكم لجنة الاحتراف تعقد اجتماعاً لمناقشة "عقود اللاعبين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة، معيض الشهري، اجتماعاً عن بعد لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بآلية عقود اللاعبين بعد قرار استئناف المسابقات في الرابع من أغسطس المقبل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عقود اللاعبين المحترفين سواء العقود المنتهية بنهاية الشهر الجاري أو عقود الإعارة أو العقود الجديدة، إضافة إلى تعديل تواريخ بداية ونهاية عقود اللاعبين المحترفين التي تم إبرامها للموسم المقبل 2020-2021.

وأكد معيض الشهري أن اللجنة أبلغت كافة الأندية بالإجراءات الرسمية المتبعة، وذلك لضمان عدالة المنافسة واستقرارها لتسهيل أعمالها لدى اللجنة وضمان دقة خطوات تلك الإجراءات وفقاً للتنظيمات الجديدة المقرة.