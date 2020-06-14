شكرا لقرائتكم الشباب يعلن تعاقده مع عبدالله الربيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب يوم الأحد تعاقده مع عبد الله عوض الربيعي، لاعب المنتخب السعودي لدرجة الشباب ونادي الأخدود، ولم يعلن مدة التعاقد.

ونشر نادي الشباب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" جاء فيها: وقعت إدارة نادي الشباب السعودي لكرة القدم عقداً احترافياً مع عبد الله عوض الربيعي، لاعب المنتخب السعودي لدرجة الشباب ونادي الأخدود وذلك بعد أن اتفقت مع إدارة نادي الأخدود على انتقال اللاعب بداية من الموسم الرياضي المقبل.

يذكر أن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين متوقف حالياً بسبب فيروس كورونا، وأعلن الاتحاد السعودي استئنافه يوم 4 أغسطس المقبل، ويحتل الشباب المركز الثامن برصيد 31 نقطة.