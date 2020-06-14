شكرا لقرائتكم أوغسبورع يحقق فوزاً مصيرياً على ماينز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق أوغسبورغ فوزا مصيريا لاستمراره في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وذلك بتغلبه على مضيفه ماينز 1-صفر يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين التي كرست أفضلية الفرق الزائرة في ظل اللعب بغياب الجمهور منذ العودة بعد توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

ودخل أوغسبورغ اللقاء في المركز الرابع عشر مباشرة أمام ماينز بفارق نقطة، لكنه نجح في تحقيق فوزه الثاني في ست مراحل منذ استئناف الموسم منتصف مايو، مبتعدا بفارق سبع نقاط عن منطقة الخطر قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم، وذلك بفضل هدف سجله قبل انقضاء دقيقة من عمر اللقاء، عبر فلوريان نييدرلشنر.

وهي المرة الثالثة هذا الموسم التي يسجل فيها أوغسبورغ هدفا في الدقيقة الأولى من اللقاء، معادلا بذلك إنجازا لم يحققه سابقا سوى دويسبورغ موسم 1974-1975 وساربروكن موسم 1985-1986 بحسب "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

وبعد أن يلتقي هوفنهايم في المرحلة المقبلة، يخوض أوغسبورغ مواجهة قد تقرر موسمه ضد فورتونا دوسلدورف السادس عشر، قبل أن يختتم المشوار أمام لايبزيغ على أرضه. أما ماينز الذي سقط أمام أوغسبورغ للمواجهة الرابعة تواليا (إحداها في الكأس)، فيبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الخطر، وستكون بانتظاره مواجهات شاقة للغاية في المراحل الثلاث المقبلة ضد بوروسيا دورتموند الثاني، فيردر بريمن الذي يصارع أيضا من أجل البقاء (يحتل المركز السابع عشر)، وباير ليفركوزن الذي يقاتل من أجل المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

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ولم تقتصر خسارة ماينز على نتيجة اللقاء، بل فقد جهود جناحه النيجيري تايوو أوونييّ، المعار إليه من ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تعرضه لإصابة خطرة في الرأس خلال الشوط الأول، ما استدعى نقله إلى المستشفى بحسب ما أفاد النادي.

وبقي اللاعب البالغ من العمر 22 عاما ممددا من دون حراك بعد التحام بالرأس مع مدافع أوغسبورغ فيليكس أودووكاي، ونُقِل على حمالة بعد تلقيه الاسعافات الأولية، لكن فريقه أكد أنه كان متجاوبا مع المسعفين.

وعلى غرار المراحل الخمس التي أقيمت بعد العودة من التوقف بسبب فيروس "كوفيد-19"، تميزت المرحلة الحادية والثلاثين بتفوق الفرق الزائرة.

ووحده بايرن ميونخ الذي يسير بثبات نحو لقبه الثامن تواليا، فاز في معقله، في حين انتهت ست مباريات بفوز الضيوف وأخرى بالتعادل، بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة مباراة ختام المرحلة في وقت لاحق يوم الأحد بين شالكه وباير ليفركوزن.