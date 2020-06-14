شكرا لقرائتكم مولر يوضح حقيقة تصريحاته.. وينفي وجود "مشكلة داخلية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني أنه لا توجد "مشكلة داخلية" مع إدارة النادي، وذلك بعد تصريحه حول الصفقات التي يجريها النادي البافاري وتنازل اللاعبين عن جزء من رواتبهم.

وقال مولر في مقابلة تليفزيونية عقب الفوز على آينتراخت فرانكفورت في نصف نهائي كأس ألمانيا الأربعاء الماضي: الأمر متناقض نسبيا عندما يتم الحديث دائما بشأن الصفقات الجديدة وفي نفس الوقت يتم تخفيض الرواتب.

ودفع ذلك حسن صالح حميدزيتش، مدير الكرة بالنادي البافاري الذي يقترب من لقبه الثامن في مسابقة الدوري على التوالي، للتدخل وطالب لاعبيه يوم السبت بالامتناع عن التطرق لسياسة التعاقدات في النادي.

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وخرج مولر عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الأحد وقال في رسالة مسجلة إن بيانه تم تفسيره بطريقة استفزازية من جانب الإعلام، إذ بات هناك انطباع بأنه حتى في هذه الأوقات العصيبة فإن الصفقات الكبيرة ما زالت ممكنة وسهلة.

وأوضح المهاجم السابق لمنتخب ألمانيا أنه وزملاءه استغنوا عن جزء من رواتبهم لمساعدة باقي منتسبي الفريق وسط أزمة فيروس كورونا، مشددا على أنه لا يزال يرغب في تعاقد فريقه مع نجوم كبار.

وأوضح مولر: على المستوى الشخصي أريد أفضل تشكيل ممكن في الموسم المقبل، لدي أهداف كبيرة، أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، أريد أن نهاجم، أن نواصل المسيرة التي نعيشها الآن.