شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ في تسويق منتجاته أون لاين خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مسئولو النادي الأهلي في تسويق منتجاتهم أون لاين خلال الأيام المقبلة، بعد تدشين موقع إلكتروني جديد للوفاء بهذا الغرض، وذلك ضمن خطة النادي لزيادة الموارد وتعظيم ميزانيته في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها جميع الأندية علي مستوي العالم بسبب توقف النشاط الرياضي، ويسوق الأهلي العديد من المنتجات أبرزها قميص النادي بكل الوانه بالإضافة للعديد من المنتجات المدون عليها شعار النادي مثل الكاب والكوفيات والحقائب والأقلام والمنتجات الورقية وغيرها.

ويُكثف مسئولو الأهلى حالياً عملية تعقيم وتطهير كافة مبانى ومنشآت النادى، تمهيداً لعودة الأعضاء تدريجياً فى يوليو المقبل، إذا ما صدر قرار رسمى من الجهات المعنية بعودة النشاط، حيث تقوم الإدارة التنفيذية بالأهلى تحت إشراف العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى بإجراءات التعقيم اليومية لكافة المنشآت والقطاعات بالنادى، وفقا للخطة الوقائية التى أقرتها اللجنة الطبية بالنادى برئاسة الدكتور محمد شوقي.

وعقد العميد محمد مرجان عدة اجتماعات مع أكثر من إدارة بالنادى، وكذلك مع الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، من أجل الانتهاء من آخر الاستعدادات قبل عودة النشاط الرياضى واستقبال الأعضاء فى الفترة المقبلة، وقال الدكتور محمد شوقي، إن النادى درس كافة السُبل والإجراءات الاحترازية، ومنها استقدام البوابات المُعقمة، وتشمل عدة معايير مثل قياس درجة الحرارة، وأن يكون التعقيم بالبخار وليس بالسوائل".

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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