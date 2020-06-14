هل تجبر أزمة كورونا بيراميدز على تخفيض تسعيرة بيع كينو؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت إدارة نادى بيراميدز تواجه صعوبة فى تسويق البرازيلى ماركوس كينو لاعب الفريق المُعار لنادى الجزيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب ضخامة المقابل المادى الذى حددته الإدارة من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب، فى الوقت الذى تعانى فيه جميع أندية العالم من الناحية الاقتصادية بسبب انتشار فيرس كورونا.

مبالغة بيراميدز فى المقابل المادى المطلوب لبيع كينو، دفعت إدارة النادى الأهلى للتراجع عن فكرة ضم اللاعب البرازيلى فى الميركاتو الصيفى المقبل، فى الوقت الذى تلقت فيه إدارة بيراميدز عرضًا من نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلى الذى أبدى رغبته فى التعاقد مع كينو مقابل 3 ملايين يورو، وطلب بيراميدز الحصول على 10 ملايين يورو.

وقالت صحيفة "Uol" البرازيلية، إن نادي مينيرو أتلتيكو البرازيلي توصل خلال المفاوضات مع بيراميدز للتعاقد مع كينو فى الموسم المقبل، وقدم عرضا بقيمة ثلاثة ملايين يورو من أجل ضمه بداية من الموسم الجديد.

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وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن بيراميدز طلب 10 ملايين يورو للتنازل عن ماركوس كينو نهائيا إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها جميع الأندية فى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا قد تخفض قيمة اللاعب البرازيلى.. فهل تضطر إدارة نادى بيراميدز لتخفيض تسعرية بيع كينو بعد تلك الصظروف؟.

وكان كينو أحد العناصر الاساسية فى بيراميدز، وشارك معهم فى الكثير من المباريات، نرصد فى السطور التالية كل ما قدمه كينو مع بيراميدز منذ التعاقد معه وحتى الرحيل الى الجزيرة الاماراتى على سبيل الاعارة.

شارك اللاعب مع بيراميدز فى 33 مباراة منها 32 بالدورى وواحدة بكأس مصر، سجل 10 اهداف وصنع 11 لزملاؤه فى الفريق، ولم يحصل وى على انذاران فقط خلال ارتداؤه قميص الفريق السماوى.