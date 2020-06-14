شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يكشف حقيقة العرض البرتغالى لمدافع المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عدم وصول أية عروض رسمية إلى أسامة جلال، مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى، من الدورى البرتغالى، بعد التقارير المختلفة التي تحدثت عن ذلك فى الساعات الماضية، حيث ارتبط اسم لاعب إنبى بأحد الأندية البرتغالية إلا إن مدير الكرة بالنادى البترولى أوضح عدم صحة تلك التقارير وإنه لم يصل النادى أية عروض رسمية للاعب حتى الآن من الدورى البرتغالى.

استقر الجهاز الفنى لإنبى على تأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب بالفريق البترولى، انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى بعد وجود اقتراحات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعبين الأجانب واستقدام لاعبين جدد فى الموسم المقبل، فى حالة عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، إلا أن جهاز الفريق فضل استمرار لاعبى الفريق الحاليين انتظاراً لموقف النشاط مع التواصل معهم ودعمهم، فى ظل توقف النشاط الكروى فى الوقت الحالى.

ومن المنتظر أن يعقد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، جلسة مع إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير الموسم الكروى، من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالفريق فى الموسم المقبل حال إلغاء الموسم الكروى الحالى إلى جانب وضع خطة الموسم الجديد ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، وذلك برصيد 25 نقطة، حيث سيحسم طولان مع إدارة النادى بشكل نهائى حجم الصفقات خلال الفترة القادمة بعد معرفة مصير بطولة الدورى وذلك إلى جانب ملف الراحلين عن الفريق البترولى حيث يأتى تركيز طولان حاليًا حول مواصلة متابعة تدريبات اللاعبين فى المنزل والاطمئنان على أحوالهم فى ظل توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويعد أسامة جلال أحد أهداف الأهلى التى تسعى إدارة قلعة الجزيرة لضمه فى الموسم الجديد حيث يسعى الفريق الأحمر نحو تعزيز خط دفاعه بالمدافع الشاب خاصة بعدما تألق فى قيادة المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.