شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: إهدار المال العام يقرب اللجنة الخماسية من البقاء موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن أزمة اتحاد الكرة ما زالت دائرة حتى الآن ولم يتم تحديد الموقف النهائى سواء بإقامة انتخابات لمدة سنة أو 4 أعوام ، ولكن الأقرب هو التجديد للجنة الخماسية لمدة عام تنتهي فى يوليو أو بنهاية دورة الألعاب الأوليمبية 2021 بطوكيو .

أضاف الإعلامي شبانه عبر برنامج " مع شبانه" على صفحات الخليج 365 : " إهدار المال العام سيواجه اتحاد الكرة و اللجنة الاوليمبية فى حالة إقامة الانتخابات لمدة عام واحد فقط بسبب المصاريف التى ستتم على إجراء الدعوة لجمعية عمومية وإقامة انتخابات ولكن الأقرب حتى الأن هو المد للجنة الحالية خاصة أن مدة المجلس المقبل فى حالة اقامة الانتخابات ستكون أقل من عام ومن ثم الدعوة لإقامة انتخابات أخري لمدى 4 سنوات فى العام المقبل عقب الأوليمبياد.

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تابع شبانه أن اتحاد الكرة و اللجنة الاوليبيمية المصرية تجري اتصالات بمسئولو الاتحاد الدولي – فيفا- من أجل البحث عن موقف قانوني للمد للجنة الحالية لمدة عام آخر بدلا من الانتخابات

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "الخليج 365" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.