شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقف المعارين قبل ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أن معظم الأندية التى تضم لاعبين مُعارين من القلعة الحمراء ترغب في تجديد إعارة هؤلاء اللاعبين ، موضحاً أن الأيام الماضية شهدت hتصالات ودية من الأندية التى تضمّ مُعارين من الأهلي بهدف تجديد الإعارة وهو ما سيتم دراسته عندما تصل عروض رسمية للأهلي بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأوضح أمير توفيق في تصريحات لـ"الخليج 365" أن ملف المُعارين يُعد أحدى الملفات التى تدرسها لجنة التخطيط للكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفني بهدف إتخاذ القرار المناسب للنادي واللاعبين المُعارين.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).