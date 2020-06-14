شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: موقف فايلر مع الأهلي غامض ..ومدرب صربي فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أنه إلى الأن ما زال موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي " غامض " حتى الآن على الرغم من تصريحات خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بأن التجديد مع المدرب قريب ورغبة فايلر فى البقاء فى الأهلي.

تابع محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 أن عقد فايلر مع الأهلي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري ، ورغم تصريحات الطرفين الاهلي و فايلر إلا أن الأمر لم يحسم بشكل رسمي ، والمدرب سافر إلى سويسرا وتنهتي إجازته يوم 30 يونيو.

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أضاف شبانه فى لايف الخليج 365 :" رغم تصريحات فايلر بأنه يرغب فى البقاء فى الأهلي أن أن مجلس ادارة القلعة الحمراء بدأ فى التفاوض مع مدرب صربي عمل بالإمارات، وعدد أخر من المدربين تحسبا لرحيل فايلر.

أشاد شبانه بموقف الزمالك بعد نجاحه فى تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون وفرض الاستقرار على القلعة البيضاء.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "الخليج 365" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.