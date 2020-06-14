شاهد.. أول ظهور لحمدى فتحى بعد حفل زفافه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حمدى فتحى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على خوض بعض التدريبات البدنية فى صالة الجيم، فى أول يوم بعد حفل زفافه الذى أقيم أمس السبت، فى أحد الفنادق الكبرى، حيث حرص اللاعب على عدم الحصول على قسط من الراحة وعدم خوض التدريبات التأهيلية التى يخضع لها من أجل استعداده بقوة للعودة من الإصابة التى تعرض لها والمشاركة مع فريقه فى المرحلة المقبلة ومع أول ضوء أخضر يمنح لعودة النشاط.
وأقام حمدى فتحى حفل زفافه أمس السبت، وأحيا الحفل المطرب الشاب عمر كمال وسط حضور عدد من نجوم المارد الأحمر، والأهل والأصدقاء، وحرص نجوم الأهلى على مشاركة حمدى فتحى فرحته بحفل زفافه، وتواجدوا بجواره مستغلين فترة توقف مسابقة الدورى وجميع الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيرس كورونا.
وتلقى مسئولو الأهلي اتصالات من نظرائهم في اتحاد الكرة أكدوا خلالها أن الجبلاية ستدفع تكاليف علاج حمدي فتحي خلال الفترة المقبلة بعدما أُصيب اللاعب منذ عدة أشهر خلال معسكر المنتخب الوطني الأول ، وجاء رد الاتحاد على الأهلي بعدما أستفسر الأخيرحول موعد تسديد هذه المستحقات خاصة بعدما أرسل الأهلى كل الفواتير الخاصة بعلاج اللاعب وسفره أكثر من مرة إلى ألمانيا سواء لإجراء الجراحة أو التأهيل أو لعرض نفسه على الخبير الألمانى.
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