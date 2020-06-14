شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة بعد مرور عامين علي تعيينه : نتمني أن نكون دائما على قدر المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن أمنيته لتحقيق ما يتطلع له شباب مصر ورياضيها ، وذلك بعد مرور عاميين على تعيينه وزيراً للشباب والرياضة، حيث نشر صبحي علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، " الحمد لله وبتوفيقه ...اليوم أكرمني الله في اتمام عامين.. ندعوا الله ان يوفقنا لما فيه الصالح وان نكون دائما على قدر المسئولية وثقة القيادة السياسية بما يحقق تطلعات شباب مصر ورياضيها"

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد ناقش خلال اجتماعه مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021 ، كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للبطولة فى يناير المقبل بمشاركة 32 منتخباً.

حضر الاجتماع الدكتور حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، ومجموعة من قيادات الوزارة رؤساء وأعضاء اللجنة المنظمة، ومسئولى شركة برزنتيشن وشركة تذكرتي.

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واستعرض الاجتماع الإجراءات المتعلقة بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالات المغطاة المستضيفة للبطولة فى الأوقات المحددة، وتسليمها خلال شهر أكتوبر المقبل، وكذا مناقشة الخطوات المقرر اتخاذها بشأن تفاصيل تذاكر الطيران والإقامة والإعاشة، والانتقالات للمنتخبات المشاركة والوفود الرسمية، وكافة الاجراءات اللوجستية الخاصة بالبطولة.