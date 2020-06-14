شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يوجه رسالة شكر لمتعب: "شهادتك أعتز بها يا عم مصر يا تاريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على توجيه الشكر للقناص عماد متعب مهاجم المارد الأحمر السابق، بعد حديثه الأخير عن إمكانيات "الحاوى" خلال استضافته عبر شاشة "أون تايم سبورت 2" وقال متعب فى حديثه عن وليد: "الجمهور بيفهم وعنده وعى، وعارف اللاعب المخلص وبيقدر ده، والجمهور قدر ده واحترمه رغم إن وليد مش أبن النادى.. لكن وليد شبه الأهلى ودخل فى السيستم بسرعة، وكان إضافة قوية للفريق ولازم اللاعبين يتعلموا منه حاجات كتير.. وهو من أفضل اللاعبين اللي اتعاملت معاهم".

وقام وليد سليمان بإعادة نشر مقطع الفيديو الذى أشاد فيه عماد متعب به، عبر صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليه: "دي شهادة اعتز بيها ووسام علي صدري يا عم مصر يا تاريخ".

ورفض عماد متعب التعيلق على أزمة حسام عاشور مع الأهلى، قائلا "أرفض التعليق عن أزمة حسام عاشور، مع إدارة النادى الأهلى والنادى خيره على الجميع سواء كان ابن النادى أو لاعب تعاقد معه من الخارج وشرف لأى لاعب ارتباط اسمه بالأهلى".

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أضاف متعب قائلا، "شريف إكرامي من أفضل الحراس الذين رأيتهم في تاريخ مصر، الحضرى في منزله بمفرده، وبعده سيأتي إكرامي والثنائي أحمد ومحمد الشناوى".

وأردف: "علاقتي مع شريف إكرامي قوية، ورحيله قرار زكي جدًا وخرج من الباب الكبير، لأنه يريد أن يلعب ويشارك".

وعن رأيه في رينيه فايلر مدرب الأهلي، أجاب: "ما رأيناه من فايلر يدعونا أن نقول إنه سيستمر، أتمنى استمراره مع الأهلي على نفس قوته، وهو صنع فارق مع الفريق ومن الأفضل وجوده".

واختتم: "تمنيت استمرار أحمد فتحي في النادي الأهلي، ولكنه رأي شئ آخر، وهو سيد قراره ونتمنى له التوفيق".