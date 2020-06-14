شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال إبراهيم يكشف مستجدات الحالة الصحية لأشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تواصله الدائم مع الدكتور أشرف زكي أمين صندوق النادي وذلك من أجل الاطمئنان عليه من خلاله أو من خلال شقيقته الفنانة ماجدة زكي عقب استقرار حالته الصحية، مؤكدا أنه أجري اتصالا بزكي وهو في تحسن ويلتزم حاليا منزله حتي إتمام شفائه، كما أضاف نائب رئيس الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن أشرف زكي حرص علي توجيه الشكر للمستشار مرتضي منصور رئيس النادي علي متابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه باستمرار بعدما أجرى أخيرا جراحة لتركيب دعامتين في القلب.

من ناحية أخري أصبح أمام إدارة الزمالك 3 ملفات هامة استعدادا للموسم الجديد، عقب التجديد لحازم امام كابتن الفريق والفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، في مقدمتهم تدعيم صفوف الفريق بنجوم سوبر وهو الملف الأبرز امام إدارة الزمالك حيث تسعي إدارة الكرة للتعاقد مع لاعبين مميزين في مراكز الظهير الأيمن والوسط المدافع والظهير الأيسر، وتأتي صعوبة ملف التدعيمات بسبب عدم وجود سيولة مالية داخل خزينة الزمالك.

Advertisements

اما الملف الثاني فيتمثل في القضايا المرفوعة علي الزمالك من اندية ولاعبين في المحكمة الرياضية الدولية مثل حمدي النقاز وخالد بوطيب لاعبا الفريق السابقين وكريستين جروس وفيريرا مدربي الزمالك السابقين ونادي سبورتنج البرتغالي في قضية انتقال شيكابالا للزمالك.

الملف الثالث والأخير امام إدارة الزمالك فيتمثل في تسويق اللاعبين المعارين الي اندية اخري الموسم الحالي، وكذلك اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من القائمة للموسم الجديد، حيث ترغب إدارة النادي في استغلال المعارين والمستبعدين في توفير سيولة مالية للزمالك.