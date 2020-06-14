شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات أمام الزمالك بعد التجديد لكارتيرون وحازم امام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إدارة الكرة في نادي الزمالك في إنهاء ملفين من الملفات المهمة التي كانت تشغل بال إدارة الكرة وجماهير الزمالك خلال الفترة الماضية، حيث أنهي الزمالك ملف التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لمدة موسم يبدأ من الموسم المقبل، بعدما نجح الفرنسي في قيادة الزمالك للتويج ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي، كما نجحت إدارة الزمالك في التجديد لحازم إمام لاعب الزمالك الحالي وكابتن الفريق وهو الملف الأهم بسبب عدم وجود ظهير أيمن في الفريق سوى حازم إمام عقب هروب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق.

عقب الانتهاء من ملفي كارتيرون وحازم إمام أصبح أمام إدارة الزمالك 3 ملفات هامة استعدادا للموسم الجديد، في مقدمتها تدعيم صفوف الفريق بنجوم سوبر وهو الملف الأبرز امام إدارة الزمالك حيث تسعي إدارة الكرة للتعاقد مع لاعبين مميزين في مراكز الظهير الأيمن والوسط المدافع والظهير الأيسر، وتأتي صعوبة ملف التدعيمات بسبب عدم وجود سيولة مالية جالية داخل خزينة الزمالك.

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أما الملف الثاني فيتمثل في القضايا المرفوعة علي الزمالك من أندية ولاعبين في المحكمة الرياضية الدولية مثل حمدي النقاز وخالد بوطيب لاعبا الفريق السابقين وكريستين جروس وفيريرا مدربي الزمالك السابقين ونادي سبورتنج البرتغالي في قضية انتقال شيكابالا للزمالك.

الملف الثالث والأخير أمام إدارة الزمالك فيتمثل في تسويق اللاعبين المعارين إلي أندية أخري الموسم الحالي، وكذلك اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من القائمة للموسم الجديد، حيث ترغب إدارة النادي في استغلال المعارين والمستبعدين في توفير سيولة مالية للزمالك.