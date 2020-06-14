مباشر.. ريال مدريد 1 - 0 ايبار.. كروس يتقدم مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - مباشر.. ريال مدريد 0 - 0 ايبار.. الدوري الإسباني

متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث لقاء ريال مدريد وإيبار، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، والتي تقام على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو.

وتعد تلك أول مباراة لريال مدريد بعد توقف دام لـ3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 56 نقطة، بينما يأتي إيبار في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.

ويبدأ الريال المباراة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - مارسيلو

الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

الهجوم: رودريجو - إيدين هازارد - كريم بنزيما.

واستطاع توني كروس ان يسجل هدف التقدم لفريق ريال مدريد في وقت مبكر من زمن اللقاء، بعد مرور 4 دقائق فقط.