هازارد أساسيا في تشكيل الريال لمواجهة إيبار بالليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، تشكيل الملكي لمواجهة إيبار ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني "الليجا". ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 56 نقطة، بينما يأتي إيبار في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة. ويبدأ الريال المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا Advertisements الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - مارسيلو الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش الهجوم: رودريجو - إيدين هازارد - كريم بنزيما. وتعد تلك أول مباراة لريال مدريد بعد توقف دام لـ3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

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