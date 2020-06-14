مباشر.. شالكه 1 - 1 ليفركوزن.. الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة شالكه وباير ليفركوزن ضمن الجولة الـ31 من الدوري الألماني لكرة القدم، والمقامة على ملعب فيلتينس ارينا. ويحتل ليفركوزن المركز الخامس برصيد 56 نقطة، فيما يحل شالكه في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة. Advertisements انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف. ومع بداية الشوط الثاني حصل شالكه على ضربة جزاء سجلها دانيال كاليجيري في الدقيقة 51 ليمنح فريقه التقدم. وفي الدقيقة 81 نجح باولينيو في إدراك التعادل لباير ليفركوزن، بعدما حول عرضية في شباك نوبل بوسط المرمى.

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