كاراجر: تيمو فيرنر ما كان ليلعب مع جاهزية صلاح وماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اعتبر جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق بأن عدم مشاركة محمد صلاح وساديو ماني في دورة الألعاب الأولمبية بعدم تأجيلها جعل فرصة مشاركة تيمو فيرنر في المباريات أقل، وبالتالي لم يقتنع بالانتقال إلى الفريق.

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أنا بكل أمانة أعتقد أنه ما لم تحل الجائحة لأصبح تيمو فيرنر لاعبا في ليفربول."

وتابع: "لا أعتقد أن الأمر كان متعلقًا بالمال، لن يكون هناك دورة ألعاب أولمبية، وبطولة أمم إفريقيا وكوبا أمريكا.. وإذا كان فيرنر وقع لليفربول ما كان ليصبح خيار أول لأن الثلاثي الأمامي بوضعه الحالي."

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وأضاف: "لو انضم إلى ليفربول لمنح الفريق التنوع الذي يفتقده لأنه يستطيع اللعب من الأطراف أو من خلال العمق، أنا دائمًا ما كنت أعتقد أن ليفربول بحاجة لمستوى أفضل في مقاعد البدلاء بالرغم من أن أوريجي أسطورة بفضل أهدافه الهامة."

وواصل: "لو كان هناك أولمبياد وأمم إفريقيا الموسم المقبل لكان كلوب قد ضمن لفيرنر الكثير من المباريات في غياب ماني ومحمد صلاح، لربما لعب 25 لـ30 مباراة لكن مع التأجيل يصبح من الصعب اقناع فيرنر بالتوقيع لأن الثلاثي الأمامي لا يغيب عن مباريات كثيرة."

وظل اسم تيمو فيرنر مرتبطًا بليفربول طوال الفترة الماضية من أجل الانتقال للفريق لكن مؤخرًا أعلن يورجن كلوب المدير الفني للفريق عدم النية لإبرام صفقات كبيرة.