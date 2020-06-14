محمد عثمان يُغضب تركي آل الشيخ على فيسبوك!

أغضب المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي المصري “محمد عثمان” رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ بالتصريحات التي أدلى بها مطلع هذا الأسبوع لقناة النادي الأهلي.

وقام تركي آل الشيخ بالرد على محمد عثمان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، مؤكدًا استعداده للجوء إلى القضاء المصري من أجل استرداد ما أنفقه على الأهلي خلال العامين الماضيين في الصفقات الجديدة والمكافآت التي منحها للاعبين.

لكن محمد عثمان نفى تورط مجلس إدارة النادي الأهلي، مشددًا على سلامة موقفه القانوني تجاه رئيس هيئة الترفيه السعودية “تركي آل الشيخ”، وهو الكلام الذي لم يُعجب مالك نادي ألميريا الإسباني، والمالك السابق لنادي بيراميدز المصري.

وقال تركي آل الشيخ عبر فيسبوك “لن أقحم نفسي في مهاترات، خلاصة القول: يوجد قضاء مصري عادل يضع النقاط فوق الحروف، وفي النهاية هذا الباب أغلق تمامًا”.

وأضاف “في انتظار رد القضاء المصري والجهات المعنية المحترمة. حبي لـ مصر وقيادتها وشعبها المحترم لا نقاش فيه”.

ما موقف الأهلي القانوني من أموال تركي آل الشيخ؟

أكد محمد عثمان في حواره مع قناة الأهلي أن الأندية يجوز لها قبول التبرعات طبقًا للقانون المصري وفقًا لبعض المعايير، مثل إخطار وزارة الشباب والرياضة.

Advertisements

وأوضح محمد عثمان “فيما يخص الأهلي؟ كل التبرعات التي دخلت النادي تم إثباتها في محاضر رسمية بمجلس الإدارة، وكافة التبرعات تم إخطار الجهات المسؤولة بها، ولم تبد تلك الجهات أي اعتراض”.

وعلى حد قول محمد عثمان، يوجد عدد من الأشخاص الذين قاموا برفع دعاوى قضائية ضد رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” بسبب التبرعات، إلا أن المحكمة أنصفت الخطيب معتبرة جميع التبرعات كانت بعلم الجهات الإدارية في مصر، بالتالي فإن الحكم كان نهائيًا ولا يجوز مناقشته من جديد.

وحول قضية صانع ألعاب الأهلي السابق “عبد الله السعيد”، قال محمد عثمان “هناك تحويل لحساب اللاعب، والأهلي لم يحط علمًا بهذا امبلغ، والرقم الذي أخذه اللاعب كان بشكل شخصي من تركي آل الشيخ على اعتبار أنه مُحب للنادي الأهلي ويحاول إرضاء اللاعب، لكن ذلك المبلغ لم يدخل خزينة الأهلي، والشيء نفسه يخص أحمد فتحي، وبالمناسبة في نفس اليوم الذي علم فيه بأمر ذلك المبلغ قام بإعارة عبد الله السعيد إلى الدوري الفنلندي”.

ووصف محمد عثمان الغرض من جميع البلاغات والدعاوى القضائية التي قدمت ضد الأهلي “التشهير والإساءة” لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس الخطيب.

وتسلم الأهلي بعض تبرعات تركي آل الشيخ بشكل فوري، والآخر تسلمه مدير عام النادي، وجزء آخر تم تحويله إلى حسابات النادي الأهلي الأخرى، وجزء أخير تم تحويله إلى حساب جريدة النادي الأهلي الأسبوعية.

أما جميع المكافآت التي قدمها تركي آل الشيخ للاعبين فقد كانت أثناء تواجده في غرفة خلع الملابس بشكل شخصي لتهنئتهم بالتتوج بلقب الدوري المصري الممتاز، وكشف محمد عثمان عن إبلاغ تركي آل الشيخ للاعبين بأنه قد أمر بصرف مكافأة لكل لاعب بشكل فوري، بالتالي فلا يمكن اعتبار ذلك المبلغ المدفوع كمكافأة ضمن التبرعات لأنه لم يدخل خزينة الأهلي.

..