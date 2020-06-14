عاجل | تشكيلة ريال مدريد الرسمية أمام إيبار في الدوري الاسباني

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراته الأولى بعد جائحة كورونا أمام إيبار، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الاسباني، مساء اليوم الأحد.

وشهدت التشكيلة الرسمية لنادي ريال مدريد تواجد تيبو كوروتوا في حراسة المرمى، وأمامه ثنائي قلب الدفاع “فاران وراموس”.

وسيعتمد ريال مدريد في أهم مباريات اليوم الأحد على الظهيرين “مارسيلو وكارفخال”، وسيتوجب على الظهير الأيمن “داني كارفخال” إثبات نفسه قدر المستطاع إذا ما أراد تفادي انتقادات وسائل الإعلام المدريدية، المستعدة للضغط من جديد للإبقاء على “أشرف حكيمي” فور انتهاء إعارته مع بوروسيا دورتموند هذا الصيف.

ويقود خط هجوم ريال مدريد في هذا اللقاء كل من البرزايلي “رودريجو جوس” والفرنسي “كريم بنزيما” ومن خلفهم البلجيكي “إيدين هازرد” كصانع ألعاب.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الرسمية أمام إيبار في الدوري الاسباني:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: مارسيلو-راموس-فاران-كارفخال

الوسط:مودريتش-كاسيميرو-كروس

الهجوم:رودريجو-بنزيما-هازرد

دكة البدلاء: أريولا-ميلياتو-براهيم دياز-إيسكو-أسينسيو-بايل-خافي هيرنانديز-ميندي-فينيسيوس-خاميس-فالفيردي.

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