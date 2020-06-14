اتحاد الكرة: لن يتم التصويت على تحديد مصير الدوري المصري

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، الهدف من الاجتماع المزمع انعقاده مع ممثلي أندية الدوري المصري خلال الأسبوع الجاري.

وأكد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة “وليد العطار” أن الهدف من الاجتماع بممثلي الأندية ليس التصويت على تحديد مصير بطولة الدوري هذا الموسم.

وقررت اللجنة الخماسية المكلفة بتسيير أعمال اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عقد اجتماع مع ممثلي أندية الدوري على 3 مراحل خلال الأسبوع الجاري.

وأكد العطار أن الهدف من الاجتماع هو التشاور مع مسؤولي الأندية في أكثر من ملف في مقدمتهم استئناف بطولة الدوري للموسم الحالي من عدمه، بالإضافة إلى اللائحة الجديدة، والموسم الكروي الجديد.

وتنطلق اجتماعات اتحاد الكرة يوم الثلاثاء بحضور ممثلي أندية “الأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وانبي ومصر المقاصة ووادي دجلة”.

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ويشهد يوم الأربعاء اجتماع اللجنة الخماسية بأندية “الزمالك والمقاولون والانتاج الحربي وأسوان ونادي مصر“.

ويستضيف اتحاد الكرة أندية “الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود” يوم الخميس.

وأنهى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تصريحاته الإذاعية، مشددا على أن الجميع داخل الاتحاد يريد استئناف بطولة الدوري لكن ذلك مرتبط بقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والذي يحدد مصير النشاط الكروي في مصر.

وتوقف الدوري المصري منذ الجولة الثامنة عشر، ويتصدر الاهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 49 نقطة، ويأتي من خلفه المقاولون برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز ثالثًا برصيد 32 نقطة، والزمالك رابعًا برصيد 31 نقطة.

وتعلن الحكومة خلال الأسبوع المقبل عن كل ما يحتاجه كل نشاط رياضي للعودة والإجراءات الاحترازية اللازمة لذلك.

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