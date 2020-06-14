رياضة | الكشف عن خطة إلغاء الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن خطة إلغاء الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري السابق، عن خطة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، لإلغاء الدوري المحلي هذا الموسم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.

خطة إلغاء الدوري المصري

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"السيناريو يتمثل في دعوة الأندية ومناقشتها في إمكانية العودة، والإجابة ستكون باللجوء للتصويت".

وأضاف شوبير: "التصويت سيكون بإلغاء الدوري والموافقة على لعب كأس مصر، وبحث موعد الدوري الجديد، وكل عام وأنتم بخير".

ويعقد مسؤولو اللجنة الخماسية، اجتماعًا مع ممثلي أندية الدوري المصري، على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، من أجل مناقشة فكرة عودة البطولة.

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من جانبه أعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، في تصريحات متلفزة، أنه في حال انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا قبل نهاية الشهر الجاري، سيعود النشاط الرياضي في يوليو.

عودة النشاط الرياضي في مصر

تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.