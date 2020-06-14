رياضة | برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة كشف عن طبيعة إصابة نجم خط وسط الفريق الهولندي فرينكي دي يونج والتي تعرض لها في مباراة الفريق بالأمس أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن دي يونج طلب من الإسباني كيكي سيتين المدير الفني للبارسا تبديله في الدقيقة 85 من عمر المباراة ودخل جونيور فيربو بديلاً له.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كيكي سيتين اعترف بأن دي يونج هو من طلب الاستبدال بسبب انزعاج طفيف، حيث أشار النجم الهولندي بأصابعه بأن الإصابة بسيطة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن دي يونج سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية من أجل معرفة مدى خطورة الإصابة خاصة أن الفريق سيلعب مباراة كل 72 ساعة