رياضة | حارس كيما اسوان يحمل شكائر السماد لمواجهة مصاعب الحياة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حارس كيما اسوان يحمل شكائر السماد لمواجهة مصاعب الحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاتزال أزمة فيروس كورونا تلقى بظلالها على أفراد المنظومة الرياضية ، لاسيما بعد توقف الأنشطة الرياضية، واتجاه اغلب أفراد المنظومة للبحث عن أعمال أخرى تساعدهم علي مواجهة ظروف الحياة القاسية.

محمد ناجي حارس مرمى فريق كيما أسوان الذي يشارك بدوري القسم الثالث، هو أحد اللاعبين الذين لم يستلسلموا أمام جائحة كورونا، التي اقعدت افراد المنظومة بمنازلهم، ليتجه ناجي للعمل باليومية في حمل شكائر السماد الكيماوي المستخدم في الزراعة من أجل توفير نفقات زواجه والصرف على أسرته المكونة 7 أولاد و6 بنات، خاصة بعد رحيل والده الذي كان يعمل بأحد مطاحن الدقيق في مدينة أسوان.

يقول محمد ناجي أن توقف النشاط الكروي منذ ظهور أزمة فيروس كورونا، لم يكن هو السبب في فكرة العمل في مجال تحميل شكائر السماد، فأنا اعمل بها منذ وفاة والدي، بجانب التدريبات والمباريات.

وأضاف ناجي انه استغل فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، ليكثف عمله في تحميل شكائر السماد، من أجل توفير نفقات أسرته، فضلا عن التجهيز للزواج، لاسيما وانه العائل الوحيد لاسرته بعد وفاة الوالد.

وأشار ناجي في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الرياضى" الي ان إدارة نادي كيما التزمت مع الجميع بصرف المستحقات المالية ولم تقصر مع أي لاعب وملتزم بصرف المرتبات الشهرية في موعدها، موضحا ان عمله نابع من ذاته لزيادة دخله ومساعدة اسرته علي ظروف المعيشة القاسية.

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ويعد محمد ناجي أحد ابرز حراس المرمي بدوري القسم الثالث نظرا لخبراته الكبيرة في الملاعب والتي بدأها حارسا لمرمي قطاع ناشئي نادي نيل أسوان ثم إنتقل إلى نادي المقاولون العرب حتى وصل للفريق الأول مع مدرب الحراس إبراهيم عبد العزيز ليتدرب مع محمد العقباوي وداوودا"، قبل إيقافه بسبب مشادة لاحدا مباريات الناشئين، ليرحل عن المقاولون، وينتقل لصفوف النادي الاهلي، عن طريق المدرب أشرف طلبة الذي وثق في إمكانياتي وتم قيدي بالفعل.

ويتدرب مع المدرب ياسر مصطفى وكان معي محمد فوزي حارس الإسماعيلي الحالي، ولم يستمر طويلا ليرحل ناجي عن الأهلي، وينتقل إلى وادي دجلة ليشارك مع الناشئين ويتم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة هاني رمزي وفكري صالح، بجانب الحراس أمير توفيق والزنفلي ومحمد مصطفي، والذي استمر معه لمدة موسم ونصف، قبل ان ينتقل لصفوف نادي اسوان

وسبق لمحمد ناجي الانضمام لمنتخب مصر للشباب مواليد عام 1993 في 4 تجمعات مع المدرب ربيع ياسين وكان معي مسعد عوض ومحمد فوزي وحسن شاهين.

ولم يستمر طويلا مع نادى اسوان خاصة بعد صعود الفريق للدوري الممتاز، لينتقل بعد ذلك لنادي غرب سهيل في الدرجة الثانية ومنه إلىنادي كيما أسوان لمدة 4 مواسم منهم موسمين بالدرجة الثانية وموسمين بالدرجة الثالثة".

يذكر ان نادي كيما اسوان يتصدر ترتيب المجموعة الاولي بدوري القسم الثالث برصيد 44 نقطة، ومن الفرق القريبة من حسم الصعود لدوري القسم الثاني.