رياضة | أول تعليق من سيميوني بعد تعادل أتلتيكو مدريد مع بيلباو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سيميوني بعد تعادل أتلتيكو مدريد مع بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد ، على التعليق على التعادل مع أتلتيك بيلباو بنتيجة 1-1 في الجولة الـ28 بالدوري الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية: ‘‘كنا نبحث عن الفوز اليوم، بدأنا الدقائق العشر الأولى بشكل جيد، ثم تمكنوا من الرد علينا بعد ذلك، ولم يسمحوا لنا بالهجوم‘‘.

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وتابع سيميوني: ‘‘كان لدينا رد فعل جيدة بعد الهدف الذي سكن مرمانا، وفي اللحظة التي كنا فيها أقرب إلى هذا الفوز، أهدر أرياس فرصة هدف محقق، كان بإمكانه أن يسمح لنا بحصد الثلاث نقاط، نحن نلعب كل مباراة لدينا على أساس أنها مباراة نهائية‘‘.

وعن مشاركة موراتا وكوستا معًا، قال: ‘‘بالنظر إلى ما أراه ومعرفة اللاعبين، أرى أنه بمرور الوقت، سيكونون قادرين على التعايش في الوقت المناسب، لقد فهمنا أن ماركوس يورينتي يمكن أن يعطينا بعض الحلول الهجومية مثل تلك التي أعطانا إياها‘‘.

وعن اللعب بدون جمهور، قال سيميوني: ‘‘كما علق جميع المدربين ولاعبي كرة القدم، الأمر ليس سهلًا، لقد اعتدنا على العيش مع صراخ الناس والمشجعين المتنافسين، لا يحدث الأمر كما هو الحال الآن معك، كل شيء بعيد جدًا وبارد‘‘.