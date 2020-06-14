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رياضة | مفاجآت مدوية في تشكيل ريال مدريد أمام إيبار

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت مدوية في تشكيل أمام إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيبار ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : تيبو كورتوا. 

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خط الدفاع : كارفخال - سيرجو راموس - فاران - مارسيلو. 

خط الوسط : كاسيميرو - مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم : ايدين هازارد - كريم بنزيما - رودريجو. 

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 56 نقطة خلف فريق متصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد تحقيق الفوز بالأمس على حساب فريق مايوركا بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

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