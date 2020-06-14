رياضة | رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمسك نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالبقاء ضمن صفوف المارد الأحمر واستبعاد فكرة الرحيل في الموسم الجديد.
ويفضل رمضان صبحي نجم الفريق المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، الاستمرار فترة أخرى داخل التتش، خاصةً بعدما استعاد مستواه تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني منذ توليه المسئولية الفنية.
وتلقى اللاعب مؤخرًا عدة عروض سواء رسمية أو شفوية، أبرزهم نادي أودينيزي الإيطالي وولفرهامبتون الإنجليزي، لمحاولة ضمه مع بداية الموسم المقبل.
وأبدى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رغبة مُلحة في استمرار اللاعب، بعدما تواصل أكثر من مرة مع ناديه، لتحويل الإعارة إلى الشراء.
وقرر مجلس النادي الأهلي، توفير مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل شراء اللاعب بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وحدد الأهلي، مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني لشراء رمضان صبحي، جناح الفريق المعار من قبل هدرسفيلد تاون الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري.
وكان نادي هدرسفيلد الإنجليزي، حدد سعر 9 ملايين جنيه إسترليني من أجل التخلي عن رمضان صبحي في الصيف، بينما حدد 4 ملايين إسترليني من أجل تجديد الإعارة.