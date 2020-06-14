رياضة | بعد كارتيرون.. الزمالك يتحرك لتجديد عقد اللاعب الأهم في الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد كارتيرون.. الزمالك يتحرك لتجديد عقد اللاعب الأهم في الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحاول نادي الزمالك في الفترة الماضية تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في الفريق بالفترة المقبلة.
وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل ساسي عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.
ولكن نفى نادي الزمالك كل الأنباء التي انتشرت حول رحيل ساسي وأكد أنه يستعد لتجديد عقد اللاعب في الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه من العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها نهائيا.
وينوي مسئولو النادي الأبيض عقد جلسة مع فرجاني ساسي عقب عودته من تونس لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق الفترة القادمة.
ويفكر مسئولو القلعة البيضاء في إغراء ساسي بزيادة بند في عقده يفيد بحصوله على مكافآت استثنائية في حالة فوزه بأي بطولة مع الفريق لإغرائه للموافقة على تجديد تعاقده.
ويحصل ساسي حاليا على مبلغ 30 مليون جنية كراتب في الموسم الواحد مع نادي الزمالك.
وقد شارك فرجاني ساسي في 23 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.