رياضة | آرسنال يزاحم ميلان على ضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر آرسنال يزاحم ميلان على ضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يسعى لمنافسة ميلان الإيطالي وذلك من أجل التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش نجم هجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن آرسنال يرغب في التوقيع مع يوفيتش وذلك من أجل تعويض رحيل أحد نجمي الفريق بيير إيمريك أوباميانج أو ألكسندر لاكازيت.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يعلم تمامًا بأن يوفيتش يمّر بأوقات صعبة مع الملكي وسيقدمون عرضًا أفضل من العرض الذي سيقدمه ميلان.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أشارت في الفترة الأخيرة إلى أن ميلان يستهدف التعاقد مع يوفيتش في الميركاتو الصيفي المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع وجود بند خيار الشراء.