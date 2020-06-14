رياضة | أول رد رسمي للمقاصة على اقتراب محمد إبراهيم من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد رسمي للمقاصة على اقتراب محمد إبراهيم من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نادي مصر المقاصة على الأنباء المنتشرة حول رغبة النادي الأهلي في ضم محمد إبراهيم نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الأخيرة انتشار أنباء عن دخول الأهلي في مفاوضات مع محمد إبراهيم لضمه في الصيف واللاعب أبدى موافقة مبدئية على الانصمام إلى الأحمر.

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وأكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أنه لم يصل أي عروض رسمية للنادي في الفترة الأخيرة بخصوص محمد إبراهيم.

كما كشف هويدي أن المقاصة يعلم أنه هناك مفاوضات بين الأهلي ومحمد إبراهيم ولكنهم لا يهتمون بذلك لأنه لم يتواصل أحد حتى الآن مع النادي نفسه.

وأشار وليد هويدي إلى أن مصر المقاصة لن يمانع في انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي أو أي نادي أخر ولكن بشرط وصول عرض مناسب ورسمي لضمه.