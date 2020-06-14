رياضة | أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بيلباو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثر أتلتيكو مدريد بالتعادل (1-1) أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، في المباراة الأولى للفريقين بعد استئناف البطولة عقب توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

تقدم إيكر مونياين لبيلباو في الدقيقة 27، وبعد دقيقتين أدرك دييجو كوستا التعادل لأتلتيكو.

ويعد هذا التعادل الثالث على التوالي لأتلتيكو في الليجا ليظل في المركز السادس بـ46 نقطة، أما بيلباو فيحل بالمركز العاشر بـ38 نقطة.

ويتصدر برشلونة الليجا بـ61 نقطة متقدما بخمس نقاط على ريال مدريد الوصيف الذي يستضيف إيبار مساء اليوم.