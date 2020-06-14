رياضة | من جديد.. حالتين كورونا في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر من جديد.. حالتين كورونا في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي عن اكتشاف حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ولكن دون الكشف عن هوية المصابين.

وأفادت رابطة الدوري الإنجليزي بأنه تم اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وذلك بعد إجراء 1200 فحص جديد، منهم إصابة في صفوف نوريتش سيتي الذي لم يكشف عن هوية المصاب.

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وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أنه سيتم عزل المصابين لمدة إسبوع على أن يخضعا لفحص جديد الفترة المقبلة علمًا بأن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي وصل إلى 16 حالة من 8687 فحص.

وأشارت رابطة الدوري الإنجليزي إلى أنه سيتم إستئناف الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو الحالي وذلك بعد توقف دام حوالي 3 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المميت في جميع أنحاء العالم.