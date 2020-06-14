شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة الشكاوى للإعلام» تستمع ٥ ساعات لممثلي الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام من الاستماع للإيضاحات التي قدمها الممثلين القانونيين لناديا الأهلي والزمالك استمرت التحقيقات 5 ساعات وتعرض اللجنة، نتائج التحقيقات على المجلس في أول اجتماع له.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام مسودة كود البرامج الطبية والتي تنظم حاله الفوضي في هذه البرامج حمايه للمشاهدين من الخداع والتضليل بخلط الإعلام بالإعلان وينظم الكود قواعد بث البرامج الإعلامية والإعلانية.

ويخاطب المجلس غدا نقابة الأطباء لمناقشته بنود الكود التي تضع شروطا لظهور الأطباء.