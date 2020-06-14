شكرا لقرائتكم خبر عن حالتان جديدتان لفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نوريتش إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا بعد ساعات من تأكيد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ثبوت حالتي إصابة بعد الفحوص التي أجريت تمهيدا لعودة المنافسات الأسبوع المقبل.
وشرعت رابطة الدوري منذ مايو بإجراء جولات متتالية من الفحوص لكل أفراد الفرق، تمهيدا لاستكمال المراحل التسع المتبقية (مع مباراتين مؤجلتين)، والتي ستقام خلف أبواب موصدة وفي ظل إجراءات صحية صارمة.
وفي بيان ليل السبت/ الأحد، أكدت رابطة الدوري «أن 1200 لاعب وعضو في ناد خضعوا لفحوص يومي الخميس 11 يونيو والجمعة 12 منه. ومن بين هؤلاء سجلت حالتان إيجابيتان من ناديين».
وكعادتها، لم تكشف رابطة الدوري أي تفاصيل متعلقة بالحالتين، لكن نادي نوريتش أكد في بيان بعد ذلك أن أحد لاعبيه «جاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد الجولة الأحدث من فحوص»كوفيد-19«.
وطلب النادي احترام خصوصية اللاعب المعني، مؤكدا أن الأخير، وبموجب البروتوكول المعتمد من قبل الدوري، «سيقوم بعزل نفسه لفترة سبعة أيام قبل الخضوع لفحص جديد في موعد لاحق».
وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للدوري، أجريت حتى الآن ثماني جولات من الفحوص، وذلك بمعدل يومين لكل جولة (باستثناء الجولة الثانية التي امتدت أربعة أيام)، اعتبارا من 17 مايو وحتى 12 يونيو.
وشملت الفحوص 8687 شخصا، وتم تسجيل 16 حالة إصابة في صفوف الأندية.
ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الممتاز في 17 يونيو بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.
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