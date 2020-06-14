شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحدد سعر المغربي أشرف حكيمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الأحد، أن ريال مدريد، حدد سعر التخلي عن خدمات مدافعه المغربي، أشرف حكيمي، المعار حاليا لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.
وأوردت إذاعة «أوندا سيرو»، أن الدولي المغربي لديه 3 عروض جاهزة من بوروسيا دورتموند، وبايرن ميونيخ، وإنتر ميلان.
وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن النادي الملكي لن يوافق على رحيل لاعبه الشاب، بأقل من 60 مليون يورو.
وتنتهي إعارة حكيمي إلى دورتموند بنهاية الموسم الحالي، ولم يؤكد ريال مدريد حتى الآن عزمه على إعادة اللاعب إلى «سانتياجو برنابيو» خلال الموسم المقبل.
ويتطور حكيمي بشكل كبير مع دورتموند، منذ انضمامه إليه في العام 2018، وبات حاليا أفضل ظهير أيمن في الدوري الألماني.
يذكر أن حكيمي يرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى العام 2021، لكنه سيمدد تلقائيا لو عاد اللاعب البالغ 21 عاما إلى الفريق الملكي وفرض نفسه في التشكلية الأساسية.
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