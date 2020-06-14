شكرا لقرائتكم الزمالك يسعى لإقناع بن شرقى بالاستمرار وعدم قبول عرض طرابزون التركى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تركية، أن مسئولى نادى الزمالك، يحاولون إقناع النجم المغربى أشرف بن شرقى، بالبقاء مع الفريق فى الفترة المقبلة، وعدم قبول عرض نادى طرابزون سبور، الذى يرغب بشدة فى الحصول على خدمات نجم الفارس الأبيض، بعد المستويات الرائعة التى قدمها، منذ وصوله الصيف الماضى، قادما من فريق الهلال السعودى.

ذكرت صحيفة "أكسام" التركية، أن المغربى بن شرقى، يرغب فى خوض تجربة جديدة مع فريق طرابزون سبور، ولكن مسئولى الزمالك، يحاولون إقناع اللاعب بالبقاء مع الفريق فى الفترة المقبلة، خاصة وأنه أصبح أحد أهم نجوم الفريق فى الفترة الماضية.

Advertisements

أضافت الصحيفة، أن مسئولى النادى التركى، أبدو رغبتهم فى ضم نجم الزمالك، خلال سوق الانتقالات المقبلة، مقابل 800 ألف يورو، وهى القيمة السوقية لأشرف بن شرقى، فى الوقت الحالى.

وكان موقع "Foot Mercato" الفرنسى قد أكد أن بن شرقى محط اهتمام 3 أندية فرنسية، هى مونبلييه ونيس وستراسبورج بجانب وجود منافسة من أندية أوروبية أخرى وهى أولمبياكوس اليونانى، وستاندردلياج البلجيكى، بالإضافة إلى كلا من غازى عنتاب وطرابزون سبور التركيان، للتعاقد مع أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

وانضم أشرف بن شرقى لصفوف الزمالك الصيف الماضى، قادما من صفوف فريق الهلال السعودي، ونجح فى التتويج مع الفارس الأبيض بـ3 ألقاب وهى كأس مصر، السوبر الإفريقى والسوبر المصرى.